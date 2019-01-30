Китайский клуб предложил Жиру контракт с зарплатой € 10 млн в год

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает L`Equipe, «Далянь Ифан» намерен подписать соглашение с 32-летним футболистом и предложить французскому игроку заработную плату в размере € 10 млн в год.



Ранее сам футболист не исключил, что покинет «Челси», а в СМИ также была информация о возможном переходе Жиру в стан «Барселоны». Каталонский клуб рассматривает кандидатуру Жиру, несмотря на то что форвард забил всего 10 мячей с тех пор, как перешёл в состав лондонской команды.

Жиру перешёл в «Челси» в январе прошлого года из «Арсенала». Сумма трансфера тогда составила € 17 млн. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в чемпионате Англии (6 — в основном составе), стал автором одного забитого мяча, а также отдал четыре результативные передачи.