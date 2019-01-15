СМИ: «Барселона» заинтересована в переходе Жиру

Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает RMC Sport, 32-летний футболист может перейти в «Барселону», которая в январе хочет усилить свою атакующую линию.

Каталонский клуб рассматривает кандидатуру Жиру, несмотря на то что форвард забил всего лишь 10 мячей с тех пор, как перешёл в состав лондонской команды.

Жиру перешёл в «Челси» в январе прошлого года из «Арсенала». Сумма трансфера тогда составила € 17 млн. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в чемпионате Англии (6 — в основном составе), стал автором одного забитого мяча, а также отдал четыре результативные передачи.

«Барселона» после 19 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.