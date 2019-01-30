Гончаренко: надеюсь, что нападающие ЦСКА будут забивать не по одному голу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал товарищеский матч с «Норшелланном». Игра прошла в Ла-Манге (Испания) и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:1.

«Эта игра чем-то похожа на предыдущую — по счёту, по содержанию. Такие матчи мне нравятся тем, что соперник организован, агрессивен. Нужно очень быстро работать с мячом и принимать много правильных решений, работать в цейтноте между линиями, следить за тем, чтобы не пропустить контратаку, нападающим — правильно открываться. Многие игроки набирают форму — те же Ахметов, Бистрович, Эрнандес. Попробовали в новой позиции Яку — где-то он терялся, но нагрузок мы не снижаем, работаем хорошо. Важно планомерно улучшать свою игру — как отдельным игрокам, так и команде в целом.



Девять голов на сборах и девять разных футболистов? Даже не задумывался об этом (улыбается). Для меня это не имеет никакого значения, тем более что счёт, который был в первой игре, не позволяет правильно оценить игру команды. Надеюсь, что нападающие будут забивать не по одному голу, а дальше улучшать свою статистику», — цитирует пресс-служба клуба Гончаренко.