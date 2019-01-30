Антон Миранчук и ещё три игрока «Локомотива» продлили контракты с клубом

«Локомотив» продлил контракты с полузащитниками Антоном Миранчуком, Алексеем Мироновым, Даниилом Куликовым и Никитой Дорофеевым. Контракт с Миранчуком рассчитан до 2021 года, с Мироновым, Куликовым и Дорофеевым – до конца 2022, сообщает официальный сайт «железнодородников».

«Я хотел переподписать контракт с «Локомотивом», поэтому очень рад. Мы быстро нашли общий язык и взаимопонимание. Спасибо клубу за доверие! Цель – попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Что касается личных задач – обрести стабильность, постоянно выходить в основном составе и помогать команде. Я всегда выкладывался на сто процентов и буду играть с такой же самоотдачей дальше», — сказал 23-летний Миранчук.

«Даже не рассматривал других предложений. Хотел остаться в «Локомотиве». Чувствую доверие со стороны клуба. Мне остаётся только показывать себя и работать. Хочется и дальше тренироваться с основной командой – это огромный опыт, а также попробовать себя в чемпионате России. Конечно, важна и Юношеская лига УЕФА. Очень рад, что продлил контракт с родным клубом», — поделился впечатлениями от продления соглашения 19-летний Миронов.

«Я очень рад, что всё получилось удачно. «Локомотив» – это семья, и я горд, что остаюсь её частью. Чувствую, что могу прибавить и играть ещё лучше, и счастлив иметь возможность делать это здесь, в своём клубе. Теперь моя цель только одна – закрепиться в основной команде и приносить пользу!» — заявил 20-летний Куликов.

«Здесь, в Черкизово, мой дом и мои друзья. Мы в «Казанке» чувствуем внимание со стороны тренерского штаба основной команды, а это, конечно, подстёгивает не останавливаться и проявлять свои лучшие качества. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Представлять «Локомотив» – это большая честь и большая ответственность!» — отметил 20-летний Дорофеев.

Миранчук, Миронов, Куликов и Дорофеев являются воспитанниками «Локомотива». В этом сезоне РПЛ из них только Антон принимал участие в матчах за основную команду «железнодорожников» (14 игр, 4 гола, 1 результативная передача).