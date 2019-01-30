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Голы Кротова и Сысуева принесли «Уфе» победу в матче с китайским «Хэнань Цзянье»

Голы Кротова и Сысуева принесли «Уфе» победу в матче с китайским «Хэнань Цзянье»
Футбол / РПЛ

«Уфа» продолжает подготовку к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге на кипрском сборе. Сегодня, 30 января, российская команда провела товарищеский матч с китайским клубом «Хэнань Цзянье». Встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу «Уфы».

Голами в составе российской команды отметились нападающие Вячеслав Кротов и Дмитрий Сысуев, забившие на 29-й и 39-й минутах матча.

Первый сбор подопечные Дмитрия Кириченко также провели на Кипре (с 13 по 24 января). Второй сбор пройдёт с 27 января по 8 февраля, третий — в Испании с 12 по 24 февраля. После этого команда вернётся в Уфу, где будет вести подготовку к домашнему матчу 18-го тура РПЛ с московским «Динамо».

После 17 туров РПЛ «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Уфа» на втором сборе сыграет с клубами из Китая, Армении и Швейцарии
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