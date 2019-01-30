«Енисей» сыграл вничью с «Радником» в товарищеском матче

«Енисей» продолжает подготовку к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге на сборах в Турции. Сегодня, 30 января, красноярская команда провела товарищеский матч с сербским «Радником». Встреча проходила в Белеке и завершилась со счётом 1:1.

Российская команда пропустила в первом тайме, однако смогла отыграться благодаря голу на 55-й минуте. Точным ударом в составе «Енисея» отметился полузащитник Михаил Комков.

«Енисей» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 17 туров. «Радник» — на девятом месте в таблице чемпионата Сербии после 21 тура.

«Енисей» (Россия) — «Радник» (Сербия) — 1:1 (0:1)



Голы: Комков (54)



Стартовый состав «Енисея»: Юрченко, Ганус, Захаров, Тихий, Рожков, Фатуллаев, Семакин, Евсеев, Гавазай, Комолов, Кутьин.