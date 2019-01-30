«Барселона» — «Севилья»: онлайн-трансляция начнётся 30 января в 23:30

Сегодня, 30 января, на стадионе «Камп Ноу» состоится ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» — «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мартинесом. Ассистентами главного судьи выступят Рауль Мартинес и Хосе Гарсия. Резервным рефери на матч назначен Себастьян Солано.

В первом матче «Севилья» на своём поле обыграла «Барселону» со счётом 2:0. Посмотреть результаты и расписание остальных четвертьфинальных матчей Кубка Испании можно на «Чемпионате».

«Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании. Каталонский клуб — лидер по количеству побед в турнире (30). На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» (23), на третьем — «Реал» (19).