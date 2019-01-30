Адвокат Мамаева: заседание по возможному продлению ареста пройдёт 5–6 февраля

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, когда пройдёт судебное заседание о возможном продлении футболисту срока нахождения под стражей.

«Только сегодня нам предоставили возможность начать ознакомление с материалами дела. Мы с Павлом начали их читать. Чего-то существенно нового в них я для себя не увидел. Абсолютно все обстоятельства, которые там есть, подтверждают нашу позицию о том, что к тяжкому деянию Павел непричастен. Остался вопрос правильной квалификации действий в отношении Соловчука. Мы с Павлом постараемся ознакомиться с материалами дела до конца недели. Нужно найти все противоречия, несоответствия, после чего сформировать свою окончательную позицию.

8 февраля истекает срок содержания Мамаева под стражей. По закону, если следствие не укладывается в сроки, а они уже истекли, они могут попросить суд продлить арест обвиняемым. Это должно произойти за семь дней до истечения срока содержания под стражей, то есть либо завтра, 31 января, либо 1 февраля.

Следствие может попросить избрать суд и менее тяжкую меру пресечения, но, скорее всего, снова попросят продлить арест. Суд должен будет рассмотреть это ходатайство в течение пяти дней, поэтому заседание суда по возможному продлению ареста Павлу ориентировочно пройдёт 5 или 6 февраля», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.