Кьеза — о разгроме «Ромы» в Кубке Италии: не мог представить, что это возможно

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза поделился впечатлениями от победы в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Ромой» (7:1). Кьеза стал автором хет-трика в этой игре.



«Это была отличная игра, теперь нам нужно сосредоточиться на предстоящих матчах. Честно говоря, я даже не мог представить, что это возможно. Я благодарен всем игрокам, которые были рядом со мной в этот вечер и посвящаю свой хет-трик им. Они всегда были рядом, даже в трудные минуты. Я счастлив, потому что сегодня мы выглядели очень хорошо. Я очень рад, что защищаю цвета „Фиорентины“», — приводит слова Кьезы Rai Sport.



Таким образом, «Фиорентина» вышла в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. Соперником флорентийской команды станет победитель пары «Ювентус» — «Аталанта».

«Фиорентина» разгромила «Рому» в Кубке Италии — 7:1, у Кьезы — хет-трик