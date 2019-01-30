«Барселона» — «Севилья»: Месси и Промес сыграют в стартовых составах команд

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Севильи» на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании, который пройдёт сегодня, 30 января, на стадионе «Камп Ноу».

В составе хозяев с первых минут на поле выйдет аргентинский нападающий Лионель Месси, который не принимал участия в первой встрече 1/4 финала, а за «Севилью» в основном составе сыграет бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес.

«Барселона»: Силлессен, Серхи Роберто, Альба, Лангле, Пике, Бускетс, Артур Рамос, Ракитич, Коутиньо, Луис Суарес, Месси.

Запасные: тер Штеген, Семеду, Вермален, Кевин-Принс Боатенг, Карлос Аленья, Артуро Видаль, Малком.

«Севилья»: Сориано, Арана, Серджи Гомес, Кьер, Каррису, Банега, Сарабия, Меса, Амаду, Промес, Андре Силва.

Запасные: Вацлик, Меркадо, Хави Васкес, Рог, Франко Васкес, Бен-Йеддер, Хиль.

Напомним, в первом матче «Севилья» на своём поле обыграла «Барселону» со счётом 2:0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Севилья». Начало встречи — в 23:30 мск.