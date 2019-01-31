Самедов: Глушаков слил Карреру? Не верю в такое, это бред

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов, ранее выступавший в составе «Спартака», отметил, что не считает сливом отставку бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры.



«Как отношусь к критике Глушакова со стороны фанатов? Никак. Это его жизнь, личная жизнь, мне это неинтересно. Каждый отвечает за это сам. Сливали Карреру? Не верю в принципе в такое. Есть какие-то личные отношения, они, наверное, были у того же Дениса с Каррерой. О чём они разговаривали, что между ними было, могу только догадываться. Ещё раз – в слив не верю. Это бред.



В шутку „Ромашка“ существует. А кто относится к „Ромашке“? Я абсолютно нормально общаюсь с Артёмом Ребровым, Димой Комбаровым. Это нормальные человеческие отношения.



Майка в поддержку Глушакова? Всё очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу еще сказать? Зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть», — приводит слова Самедова «Спорт-экспресс».

Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я не ною и не жалуюсь