«Порту» продлил беспроигрышную серию в лиге до 12 матчей, разгромив «Белененсеш»

«Порту» одержал крупную победу над «Белененсешом» в матче 19-го тура чемпионата Португалии. Встреча состоялась в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Ясин Браими, отличившийся на 5-й минуте после передачи форварда Хесуса Короны. В середине первого тайма Эдер Милитао увеличил преимущество хозяев, голевой пас отдал защитник Алекс Теллес. Точку в игре поставил нападающий Тикиньо на 71-й минуте.

Благодаря такому результату «Порту» продлил свою беспроигрышную серию в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии до 12 матчей. Ранее команда Сержиу Консейсау одержала 11 побед и один раз сыграла вничью.

После матча «Порту», набрав 49 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Белененсеш» (29) остался на 7-м месте.