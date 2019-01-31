Месси: было сказано, что «Барселона» сливает Кубок Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Севильей» (6:1) в ответной встрече ¼ финала Кубка Испании. Форвард отметился голом, результативной передачей, а также позволил Филиппе Коутиньо пробить пенальти. В первом матче каталонцы потерпели поражение со счётом 0:2.

«Было сказано, что мы сливаем Кубок Испании, что не хотим этот трофей. Моё послание было неправильно понято: будем бороться во всех трёх турнирах, это наш долг. В «Барселоне» мы боремся за всё.

До того, как забить гол, я не использовал несколько шансов. Но мои одноклубники реализовали другие моменты, и когда настала моя очередь, всё уже было решено. Команда сыграла здорово, и мы вышли в следующий раунд», — цитирует аргентинского форварда Marca.