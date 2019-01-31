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«Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, разгромив «Севилью»

«Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, разгромив «Севилью»
Футбол / Испания

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» принимала «Севилью». Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась с разгромным счётом 6:1 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отметились Иван Ракитич, Серхи Роберто, Луис Суарес, Лионель Месси и Филиппе Коутиньо дважды. Единственный мяч «Севильи» забил защитник Гильерме Арана.

Стоит отметить, что на 27-й минуте встречи Эвер Банега не смог реализовать пенальти.

В первом матче «Севилья» на своём поле обыграла «Барселону» со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч каталонский клуб вышел в полуфинал Кубка Испании.

«Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании. Каталонский клуб — лидер по количеству побед в турнире (30). На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» (23), на третьем — «Реал» (19).

Кубок Испании. 1/4 финала. 2-й матч
30 января 2019, среда. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
6:1
Севилья
Севилья
1:0 – Коутиньо – 13 (пен), 2:0 – Ракитич – 31, 3:0 – Коутиньо – 53, 4:0 – Роберто – 54, 4:1 – Арана – 67, 5:1 – Суарес – 89, 6:1 – Месси – 90+2
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