Президент «Аяччо» дисквалифицирован на два года

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции принял решение дисквалифицировать президента «Аяччо», который выступает в лиге 2. Леон Лучани был наказан дисквалификацией на два года, сообщает AFP.

Такое решение было принято из-за агрессивного поведения функционера в адрес арбитров после встречи национального первенства с «Нанси», который состоялся 4 декабря прошлого года. Срок дисквалификации вступит в силу с 5 февраля.

Таким образом, Лучани до 5 февраля 2021 года не сможет присутствовать на скамейке запасных своей команды, а также заходить в судейские раздевалки и выполнять функции президента клуба.

После 22 туров «Аяччо» занимает в турнирной таблице французской Лиги 2 26 очков.