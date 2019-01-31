Аллегри: ничего страшного не произошло, у «Ювентуса» просто был неудачный день

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет своей команды из Кубка Италии после поражения в матче с «Аталантой» (0:3).

«Арбитр был прав, когда удалил меня, так как я потерял контроль над собой.

Честно говоря, наше поражение ожидалось рано или поздно. Некоторые наши игроки вернулись в строй, а другие не играли. Можно добиться результата в одном-двух матчах, находясь в сложной ситуации, но когда-нибудь вы точно проиграете.

Ничего страшного не произошло, это просто был неудачный день. «Аталанта» заслуженно победила, так как играла с большим вдохновением.

Я не переживаю, так как невозможно выигрывать каждый день. Мы хотели выиграть Кубок Италии в пятый раз подряд, но «Аталанта» была более агрессивной, поэтому поздравляю их. Думаю, что подобный урок пойдёт нам на пользу», — приводит слова Аллегри Rai Sport.