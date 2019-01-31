«Зенит» поздравил Миллера с днём рождения

«Зенит» поздравил председателя правления и заместителя председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексея Миллера с днём рождения. Сегодня, 31 января, ему исполняется 57 лет.



«Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим вас за неоценимую поддержку и желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! Мы уверены, что вместе сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться весь Петербург и Россия. С праздником!» — говорится на официальном сайте петербургской команды.

Миллер с 2001 года является председателем правления ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» — спонсор «Зенита» с 2015 года.

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