«Вулверхэмптон» установил рекорд клуба, выкупив Кастро у «Атлетико»

«Вулверхэмптон» выкупил трансфер защитника мадридского «Атлетико» Хонни Кастро. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Англичане заплатили за футболиста € 20,5 млн, что стало рекордным трансфером в истории клуба. Хонни подписал с английским клубом контракт до лета 2023 года.

В первой половине нынешнего сезона 24-летний Хонни выступал за «Вулверхэмптон» на правах аренды, принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил пять жёлтых карточек. Хонни является воспитанником «Сельты», за которую играл с 2012 по 2018 год. В 2018 году впервые был вызван в сборную Испании. Всего за национальную команду сыграл три матча.

После 24 туров «Вулверхэмптон», набрав 35 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.