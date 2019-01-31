Аспиликуэта: неприятно снова проиграть, игроки «Челси» очень сердиты

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал выездной матч 24-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Встреча команд состоялась на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

«Всё пошло наперекосяк после первой минуты второго тайма. Мы пропустили быстрый гол, а затем, когда были близки к тому, чтобы сравнять счёт, пропустили и второй. Четыре пропущенных гола — это неприемлемо, и мы очень злы из-за этого. После матча у тренера и игроков состоялся мужской разговор. Это был очень болезненный результат после двух кубковых побед. Сегодня мы ждали иного результата. Для игроков «Челси» проигрывать 0:4 — неприемлемо.



Мы поговорили, и через три дня нам предстоит ещё одна игра. Нам нужно быть стабильнее, поскольку 10 дней назад мы проиграли «Арсеналу» и провели действительно плохой матч, а затем выдали две хороших игры в Кубках. Очень неприятно снова проиграть. Мы очень сердиты. Это неприемлемо для «Челси», и нам нужно найти решения», — цитирует защитника пресс-служба клуба.