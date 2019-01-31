«Челси» с разгромным счётом проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал лондонский «Челси». Встреча команд состоялась на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



В составе хозяев голами отметились полузащитник Дэвид Брукс, защитник Чарли Дэниелс и нападающий Джошуа Кинг, который оформил дубль в этой встрече. Таким образом, команда Маурицио Сарри потерпела второе подряд поражение в английской Премьер-лиге.



«Борнмут» набрал 33 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» (47) располагается на 4-м месте в таблице АПЛ.



В параллельном матче тура чемпионата Англии «Саутгемптон» принимал «Кристал Пэлас». Встреча команд завершилась со счётом 1:1.