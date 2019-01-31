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«Челси» с разгромным счётом проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ

«Челси» с разгромным счётом проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ
Футбол / Англия

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал лондонский «Челси». Встреча команд состоялась на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В составе хозяев голами отметились полузащитник Дэвид Брукс, защитник Чарли Дэниелс и нападающий Джошуа Кинг, который оформил дубль в этой встрече. Таким образом, команда Маурицио Сарри потерпела второе подряд поражение в английской Премьер-лиге.

«Борнмут» набрал 33 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» (47) располагается на 4-м месте в таблице АПЛ.

В параллельном матче тура чемпионата Англии «Саутгемптон» принимал «Кристал Пэлас». Встреча команд завершилась со счётом 1:1.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
30 января 2019, среда. 22:45 МСК
Борнмут
Борнмут
4:0
Челси
Лондон
1:0 – Кинг – 47, 2:0 – Брукс – 63, 3:0 – Кинг – 74, 4:0 – Дэниелс – 90+5
Англия - Премьер-лига. 24-й тур
30 января 2019, среда. 22:45 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
1:1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 – Заха – 41, 1:1 – Уорд-Праус – 77
Удаления: нет – Заха, 87
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