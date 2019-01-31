Марсьяль продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»​ до 2024 года

Нападающий Антони Марсьяль продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»​ до июня 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба. В соглашение включён пункт о возможной пролонгации контракта ещё на один год.

«С того дня, как присоединился к этому клубу, я стал чувствовать себя частью „Манчестер Юнайтед“, и я был невероятно поражён теплом и любовью наших фанатов, которые продолжают удивлять меня своей поддержкой», — сказал француз.

Прошлое соглашение форварда с «красными дьяволами» было рассчитано до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Марсьяль провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился 8 голами и 1 результативной передачей. 23-летний игрок перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Монако» в 2015 году.