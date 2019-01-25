«Севилья» намерена заполучить Марсьяля после неудачи с Моратой

«Севилья» намерена приобрести у «Манчестер Юнайтед» нападающего Антони Марсьяля, сообщает ESPN.



По информации издания, руководство испанского клуба приняло решение переключить внимание на французского игрока после неудачной попытки заполучить форварда «Челси» Альваро Морату, который в ближайшее время должен перейти в мадридский «Атлетико».



При этом желание Марсьяля покинуть «Манчестер Юнайтед» заметно снизилось после отставки Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. В настоящий момент представители футболиста ведут переговоры с клубом о продлении контракта. Действующее соглашение форварда с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2020 года.



В нынешнем сезоне 23-летний Марсьяль провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился 8 голами и 1 результативной передачей.

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» достиг прогресса в переговорах с де Хеа и Марсьялем