Форвард «Алавеса» Собрино перешёл в «Валенсию»

Нападающий «Алавеса» Рубен Собрино продолжит карьеру в «Валенсии», сообщает официальный сайт «летучих мышей».

26-летний испанский футболист подписал с «Валенсией» соглашение, которое будет рассчитано до 30 июня 2022 года. О деталях трансфера не сообщается, однако, по данным испанских СМИ, «Алавес» выручил с продажи игрока € 5 млн, а сумма отступных в контракте Собрино с «Валенсией» составит € 25 млн.

Собрино выступал за «Алавес» с 2016 года. В этом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 20 матчах (10 – в основном составе), забил три гола и отметился одной результативной передачей.

«Алавес» (32 очка) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании после 21 тура, «Валенсия» (29) – на седьмой строчке.