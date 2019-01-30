Черышев: «Валенсия» обыграла «Хетафе» ради болельщиков, они этого заслуживают

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал победу команды в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании с «Хетафе» (3:1), благодаря которой «летучие мыши» вышли в полуфинал турнира.



«Невероятный матч, красивая победа. Пропущенный гол стал для нас ударом, потребовалось время, чтобы прийти в себя. Но наша команда сохраняла веру и в итоге одержала победу для болельщиков. Рады, что удалось их порадовать. Они этого заслуживают, благодаря им был достигнут этот успех.



Первый гол нас окрылил, и мы начали осаду ворот соперника. Считаю, что «Валенсия» заслуженно идёт дальше. У нас было много моментов, и мы могли забить больше голов. Забили три и покидаем стадион счастливыми.



Когда «Месталья» гонит тебя вперёд, то не чувствуешь усталости. Тебе кажется, что ноги сами тебя несут и ты можешь бежать и бежать. Ребята очень старались, несмотря ни на что, и стадион не умолкал. Мы очень благодарны болельщикам. Повторюсь, эта победа для них», — сказал Черышев в интервью клубному телевидению «Валенсии».

Черышев сделал голевую передачу, а «Валенсия» вышла в полуфинал Кубка Два решающих мяча были забиты в компенсированное время. Невероятно!