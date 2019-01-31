Кагава перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Бешикташ»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава продолжит карьеру в «Бешикташе», сообщает официальный сайт турецкого клуба.

29-летний японский футболист заключил с «Бешикташем» арендное соглашение, рассчитанное до конца этого сезона.

Ранее сообщалось, что Кагава может перейти в «Монако». «Боруссия» была готова легко расстаться с хавбеком, поскольку он не входит в планы главного тренера команды Люсьена Фавра. Кагава также заявлял о желании покинуть стан «шмелей» зимой. В этом сезоне немецкой Бундеслиги игрок принял участие в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 98 минут, и не отметился результативными действиями. Сообщалось, что «Боруссия» готова отпустить японца за € 2—3 млн.

Синдзи вернулся в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед» в конце лета 2014 года. Ранее он защищал цвета дортмундского клуба с 2010 по 2012 год.