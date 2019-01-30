Кагава может перейти в «Монако» до закрытия зимнего трансферного окна

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава может до закрытия зимнего трансферного окна перебраться в «Монако».



Как сообщает France Football со ссылкой на Yahoo Sport, руководство монегасков рассматривает приглашение японского футболиста. Трансфер 29-летнего хавбека будет несложно осуществить, поскольку он не входит в планы главного тренера «Боруссии» Люсьена Фавра.



Ранее Кагава заявлял о желании покинуть стан «шмелей» зимой. В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги игрок принял участие лишь в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 98 минут и не отметившись результативными действиями. Сообщалось, что «Боруссия» готова отпустить японца за € 2-3 млн.



Синдзи вернулся в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед» в конце лета 2014 года. Ранее он защищал цвета дортмундского клуба с 2010 по 2012 год.

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