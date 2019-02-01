С. Индзаги: никогда не видел, чтобы судья назначал пенальти после 122 минут игры

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Интером» (1:1, 4:3 по пенальти) в матче четвертьфинала Кубка Италии.

«Я просил свою команду проявить характер, и они это сделали. Без такой игры Хандановича мы бы выиграли раньше, но он был великолепен. Пенальти после 120 минут продлил этот матч, но наш выход в полуфинал абсолютно заслуженный.

В воскресенье у нас был очень тяжёлый матч с «Ювентусом», но, несмотря на это, парни показали прекрасную игру. Мы могли победить даже до начала дополнительного времени, но Ханданович тащил всё.

Не хочу говорить о судействе. Скажу только, что никогда не видел, чтобы судья отменял красную карточку или назначал пенальти после 122 минут игры», — цитирует итальянского специалиста Football Italia.