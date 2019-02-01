Сарри не поехал с «Челси» на автобусе после поражения от «Борнмута»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри решил добираться домой самостоятельно после матча Премьер-лиги с «Борнмутом», а не на автобусе вместе с командой, которую он раскритиковал после крупного поражения. Синие потерпели поражение со счётом 0:4, пропустив все голы во втором тайме.



Как сообщает The Telegraph, после игры Сарри 50 минут общался в раздевалке, чтобы выяснить причины поражения, причём, кроме него, в раздевалке не было других тренеров, даже его помощника Джанфранко Дзолы.



Отмечается, что итальянский специалист раскритиковал многих футболистов, в том числе нападающего Эдена Азара, который не выполнил установку Сарри на игру.

«Челси» с 47 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.