Ракицкий провёл первую тренировку в составе «Зенита»

Новичок «Зенита» защитник Ярослав Ракицкий, перешедший из «Шахтёра», провёл первую тренировку вместе с петербургской командой, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Ракицкий прибыл в Испанию, где проходят сборы «Зенита», и приступил к работе без всяких ограничений.

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Украинский футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года. 29-летний игрок является воспитанником «Шахтёра». За донецкий клуб он провёл 325 матчей, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 30 результативных передач.



В составе «Шахтёра» шесть раз становился чемпионом Украины, шесть раз выигрывал Кубок Украины, а также три раза — Суперкубок Украины. За сборную Украины сыграл 54 матча и забил пять мячей. В составе украинской национальной команды принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.