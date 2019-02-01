«Манчестер Юнайтед» нацелился на 18-летнего полузащитника «Боруссии» Д

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность усилить среднюю линию своей команды полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо. Как сообщает Metro, манкунианцы желают предстоящим летом вернуть 18-летнего футболиста в Англию.

Санчо с 2015 года занимался в детской академии «Манчестер Сити». В июле 2017 года хавбек не был включён в состав «Манчестер Сити» на предсезонное турне из-за того, что отказался подписывать новый контракт с клубом. Летом того же года Санчо стал игроком «Боруссии».

В октябре 2018 года был признан лучшим игроком Бундеслиги. Всего в нынешнем сезоне полузащитник провёл в чемпионате Германии 19 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал девять результативных передач.