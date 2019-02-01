Стало известно время начала четвертьфинала Кубка России «Ростов» — «Краснодар»

Российский футбольный союз назначил время начала ответного матча 1/4 финала Кубка России сезона-2018/19 между «Ростовом» и «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 24 февраля, на стадионе «Ростов-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщил официальный ростовского клуба.

Ранее стало известно, что 6 марта сыграют «Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) и «Арсенал» (Тула) — «Оренбург», 7 марта — «Урал» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва).

Сетку Кубка России и расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».

Победителем Кубка России сезона-2017/18 стал «Тосно», который в финальном матче, состоявший в Волгограде, обыграл курский «Авангард» со счётом 2:1.