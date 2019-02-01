«Сандерленд» подписал контракт с форвардом сборной Cеверной Ирландии

«Сандерленд» подписал контракт с нападающим сборной Cеверной Ирландии Уиллом Григгом. Как сообщает официальный сайт английской команды, соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на 3,5 года. Ранее футболист выступал за «Уиган», цвета которого защищал с 2015 года.



В активе Григга 13 матчей за свою национальную команду, в которых он отметился двумя забитыми мячами. В нынешнем сезоне сезоне форвард сыграл 18 матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Григг выступал за «Стрэтфорд Таун», «Уолсолл», «Брентфорд» и Милтон Кинс Донс". Игрок является воспитанником английского «Бирмингем Сити». Летом 2016 года Уилл принял участие в чемпионате Европы во Франции, но на поле так и не появился.

