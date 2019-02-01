Сарри: не собираюсь ничего менять, «Челси» должен играть в мой футбол

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что не планирует менять тактический рисунок игры, несмотря на последние неудачи. В двух последних матчах АПЛ «Челси» потерпел поражения с общим счётом 0:6.

«Что-то менять? Почему? В первую очередь я хочу, чтобы мы хорошо играли по плану «А». Я не хочу менять что-то, потому что сейчас та или иная вещь не работает. Я хочу, чтобы мои игроки здорово играли. А затем уже мы можем что-то изменить.

10 лет назад все хорошо знали, в какой футбол играет «Барселона». Но «Барселона» всё равно выиграла всё, что возможно, потому что каталонцы здорово играли в свой футбол. Моя задача — сделать так, чтобы «Челси» отлично играл в мой футбол. Хочу напомнить, что в первый сезон работы Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» были в середине турнирной таблицы.

Сейчас ситуация в Англии ясна. Существуют три команды, которые превосходят другие. Одну из них тренер возглавил пять лет назад, другую — четыре года назад, третью — три. Английский футбол сейчас находится во власти этих людей. У них был план, они терпеливо его реализовывали», — цитирует Сарри The Guardian.