Кудряшов: разговоры о трансфере в «Зенит» были, но не более того

Российский защитник Фёдор Кудряшов, подписавший контракт с турецким клубом «Истанбул Башакшехир», рассказал, почему решил продолжить карьеру в Турции, а не в российском чемпионате.



«После ухода из «Рубина» я подумал о том, что если в дальнейшем поступит предложение от иностранного клуба, то мне было бы интересно его рассмотреть. Хочется попробовать себя в новом чемпионате, доволен своим выбором. Привнести в свою жизнь что-то новое — это круто! Это возможность посмотреть на жизнь в другой стране, получить абсолютно другой опыт.



Варианты продолжить карьеру в России были, но о какой-либо конкретике речь не идёт. Трансфер в „Зенит“? Разговоры были, но не более того. С моей стороны обид на „Рубин“ нет. Но наша, скажем так, финансовая история с «Рубином» ещё не закончена», — приводит слова Кудряшова Sport24.



В январе «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым. Футболист выступал за казанскую команду с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах за клуб в Российской Премьер-Лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел.

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