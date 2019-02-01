Адвокат Мамаева: прокурор уже признал, что следствие ведётся с нарушениями

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что прокурор, рассматривающий дело его клиента, признал нарушения.

«Прокурором вносились требования об устранении нарушений в уголовном деле, там есть факты волокиты. Прокурор признал, что следствие ведётся с нарушениями, допускается затягивание. Суду будет неправильно давать следствию дополнительную преференцию, опять продлевая срок ареста», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сегодня, 1 февраля, стало известно, что Тверской суд получил ходатайство о продлении срока ареста Кокорина и Мамаева.

Братья Кокорины, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий пребывают под стражей за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. В качестве меры пресечения суд избрал для них заключение под стражу на два месяца. Позже арест был продлён ещё на два месяца, до 8 февраля.