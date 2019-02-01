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«Ахмат» уступил «Лудогорцу» в товарищеском матче

«Ахмат» уступил «Лудогорцу» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

Грозненский «Ахмат» продолжает подготовку к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 1 февраля, подопечные Рашида Рахимова провели товарищеский матч с «Лудогорцем». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу болгарской команды.

В составе грозненской команды голами отметились игроки Беким Балай, Раванелли и Бернард Бериша. Ранее сегодня «Ахмат» провёл другой контрольный матч с боснийской командой «Борац». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу боснийского клуба.

После 17 туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 очками в активе. В первом матче после зимнего перерыва команде предстоит встретиться с «Рубином». Игра состоится в Казани 3 марта.

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