Клопп раскритиковал Уолкера за провокационный твит

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен тем, что защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер опубликовал провокационный твит. После того как «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лестером» в 24-м туре английской Премьер-лиги, Уолкер опубликовал фотографию защитника «лис» Гарри Магуайра и подписал: «Они думали, что оторвутся на семь очков». Вскоре после этого Уолкер удалил сообщение.

«Ничего с этим не поделать. Однако думаю, что этот твит не говорит плохо о нас. Скорее, он говорит плохо о другом человеке. Я никогда бы не стал праздновать потерю очков или неудачу соперника. Для меня это недопустимо. В спорте нужно самому добиваться успехов, демонстрировать собственный результат. Не понимаю такое поведение. Да, для болельщиков это нормально. Но я не понимаю, когда себя так ведут действующие лица», — приводит слова Клоппа The Telegraph.