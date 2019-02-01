Уолкер опубликовал и удалил провокационный твит после ничьей «Ливерпуля»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер разместил и удалил провокационный твит после того, как «Ливерпуль» сыграл вничью в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером». Матч, проходивший в Ливерпуле, закончился вничью со счётом 1:1.

После игры Уолкер выложил фотографию защитника «Лестера» Гарри Магуайра, подписав её: «Они думали, что оторвутся на семь очков». Вскоре после этого Уолкер удалил сообщение.

Фото: Championat.com

В 24-м туре «Манчестер Сити» уступил в гостях «Ньюкаслу» со счётом 1:2. В случае победы «Ливерпуль», возглавляющий турнирную таблицу, оторвался бы от «Сити» на семь очков.

В 25-м туре «Манчестер Сити» будет принимать «Арсенал», а «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Вест Хэмом».