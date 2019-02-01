Аллегри: когда пришёл в «Юве», здесь опасались, что мы не обыграем «Мальмё»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал проигрыш туринцев (0:3) в четвертьфинальном матче Кубка Италии с «Аталантой».

«Не будем драматизировать. Мы проиграли только один матч, хотя и с крупным счётом. Матчи с «Аталантой» и «Лацио» были похожими. Но в Риме мы не проигрывали 0:2, а в Бергамо всё пошло не так. В течение сезона происходит такое, бывает, что ты играешь неудачно. Такие моменты нужно пережить.

Да, нас критиковали, но команда в нынешнем сезоне набрала много очков. Приносим извинения за поражение в Бергамо, но мы уже выиграли Суперкубок и не позволим никому остановить нас в чемпионате.

За последние семь лет «Ювентус» семь раз выиграл чемпионат Италии, дважды доходил до финала Лиги чемпионов. Когда я только пришёл в клуб, здесь опасались, что «Ювентус» не сможет обыграть «Мальмё», — приводит слова Аллегрии Football-Italia.