Воробьёв присоединился к «Зениту» на сборе в Испании

Нападающий «Зенита-2» Илья Воробьёв присоединился к основной команде петербургского клуба на сборе в испанском городе Мурсия, сообщается на официальном сайте «Зенита».



Воробьёв является воспитанником футбольной школы сине-бело-голубых. В сезоне-2017/18 нападающий выступал в составе молодёжной команды клуба, принял участие в 30 матчах и забил 7 мячей. Летом 2018 года Воробьёв перешёл в «Зенит-2». 19-летний форвард принял участие в 21 матче за дубль «Зенита» в Футбольной национальной лиге и отправил в ворота соперника 2 гола.



После 17 туров петербургский «Зенит» набрал 34 очка и возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. На 2-м месте — «Краснодар» (33), на 3-м — московский ЦСКА (30).

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