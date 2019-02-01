Джеко дисквалифицирован за плевок в арбитра во время матча с «Фиорентиной»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко дисквалифицирован на два матча в Кубке Италии и оштрафован на € 10 тыс. за инцидент во время матча 1/4 финала турнира с «Фиорентиной» (1:7), сообщает Football Italia.



Нападающий римлян вышел на замену в ходе встречи. После того как главный арбитр матча Джанлука Маньяниелло показал жёлтую карточку партнёру Джеко по команде, боснийский футболист не выдержал и плюнул в судью. В итоге Джеко получил красную карточку и покинул поле, оставив «Рому» в меньшинстве.



Напомним, по итогам встречи «Фиорентина» вышла в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. В 1/8 финала «Фиорентина» обыграла «Торино» со счётом 2:0, а «Рома» одержала победу в матче с «Энтеллой» (4:0). Соперником флорентийской команды стала «Аталанта», обыгравшая туринский «Ювентус» со счётом 3:0.

«Фиорентина» разгромила «Рому» в Кубке Италии — 7:1, у Кьезы — хет-трик