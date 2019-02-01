Барриос: советовался с Лаборде, он говорил только хорошее о «Зените»

Полузащитник Вильмар Барриос, перешедший из «Боки Хуниорс» в «Зенит», рассказал, от кого получал информацию о российской команде и РПЛ.



«У меня есть очень хороший друг, который играл в России, и, конечно, я с ним посоветовался. Он многое рассказал мне и о стране, и о российском футболе. Но также не стоит забывать, что я был в России на чемпионате мира, благодаря чему увидел страну. У меня не было никаких сомнений в том, чтобы приехать сюда после того, как я получил предложение. Друг — это Рикардо Лаборде.



Он сказал, что «Зенит» — очень большой клуб, что это одна из лучших команд в стране, что Петербург — очень красивый. Я спрашивал у него и про команду, и про город, и про всё остальное. И про всё он рассказывал только самые хорошие вещи. Уверен, его рассказы помогут мне быстрее адаптироваться», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».



Напомним, Лаборде выступал в составе «Краснодара» с 2013 по 2018 год. Летом прошлого года контракт 30-летнего колумбийского футболиста с «Краснодаром» закончился и игрок на правах свободного агента перешёл в «Анортосис».

Барриос: когда получил предложение перейти в «Зенит», нисколько не сомневался