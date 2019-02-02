«Спортинг» внёс в заявку на Лигу Европы Акунью, которым интересуется «Зенит»

«Спортинг» подал заявку на стадию плей-офф Лиги Европы. В список был внесён защитник Маркос Акунья, которым интересуется «Зенит». На игрока также претендует «Бока Хуниорс».

Любопытно, что в список заявленных футболистов не попал Идрисса Думбия, перешедший в «Спортинг» из «Ахмата».

В 1/16 финала Лиги Европы «Спортинг» сыграет с «Вильярреалом». Первый матч состоится в Португалии 14 февраля, ответный — 21 февраля в Испании.

Акунья перешёл в лиссабонский «Спортинг» летом 2017 года. В этом сезоне аргентинский защитник провёл 15 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. За сборную Аргентины провёл 16 матчей. Принимал участие в чемпионате мира—2018, на котором сыграл один матч.