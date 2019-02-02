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«Лилль» разгромил «Ниццу» в стартовом матче 23-го тура Лиги

«Лилль» разгромил «Ниццу» в стартовом матче 23-го тура Лиги
Футбол / Франция

В первом матче 23 тура Лиги 1 «Лилль» на своём поле разгромил «Ниццу». Встреча завершилась со счётом 4:0. Рафаэл Леау открыл счёт на 7-й минуте. Ещё до перерыва Николя Пепе удвоил преимущество «Лиллья». Счёт до крупного довёл Жонатан Бамба, забивший на 75-й минуте, а точку в матче в компенсированное время поставил Лоик Реми.

После этой победы «Лилль» упрочил позиции среди лидеров турнирной таблицы. «Северные доги» занимают второе место с 46 очками. Они отстают от лидирующего «ПСЖ» на 10 очков, но парижане провели на три игры меньше.

«Ницца», потерпев поражение, осталась на седьмой позиции. Южане в 23 турах набрали 34 очка.

В следующем туре «Лилль» в гостях сыграет с «Генгамом», а «Ницца» будет принимать «Лион».

Франция - Лига 1. 23-й тур
01 февраля 2019, пятница. 22:45 МСК
Лилль
Лилль
4:0
Ницца
Ницца
1:0 – Леау – 7, 2:0 – Пепе – 37, 3:0 – Бамба – 75, 4:0 – Реми – 90+4
Удаления: нет – Лис-Мелу, 89
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