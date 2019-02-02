«Лилль» разгромил «Ниццу» в стартовом матче 23-го тура Лиги

В первом матче 23 тура Лиги 1 «Лилль» на своём поле разгромил «Ниццу». Встреча завершилась со счётом 4:0. Рафаэл Леау открыл счёт на 7-й минуте. Ещё до перерыва Николя Пепе удвоил преимущество «Лиллья». Счёт до крупного довёл Жонатан Бамба, забивший на 75-й минуте, а точку в матче в компенсированное время поставил Лоик Реми.

После этой победы «Лилль» упрочил позиции среди лидеров турнирной таблицы. «Северные доги» занимают второе место с 46 очками. Они отстают от лидирующего «ПСЖ» на 10 очков, но парижане провели на три игры меньше.

«Ницца», потерпев поражение, осталась на седьмой позиции. Южане в 23 турах набрали 34 очка.

В следующем туре «Лилль» в гостях сыграет с «Генгамом», а «Ницца» будет принимать «Лион».