Силкин: «Динамо» нуждается в усилении для выполнения поставленных задач

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил перспективы столичного клуба в нынешнем сезоне.

«Думаю, что с приобретениями не торопятся, потому что просто нет денег. Наверняка у тренерского штаба есть кандидатуры игроков, которыми они хотят усилиться. Всегда так делается, потому что о новых игроках тренеры всегда думают по ходу чемпионата, до перерыва. Думаю, что здесь финансовые проблемы.

В «Динамо» — неопределенность. Непонятно, кто будет во главе клуба, кто будет хозяином. Очень много разговоров здесь. Я общаюсь и с ветеранами, и с болельщикам «Динамо» — все находятся в обеспокоенном состоянии. Нет понимания того, что происходит.

Говорят, что всё будет хорошо? Может, и будет. Но до чемпионата остается все меньше времени. Должны следовать какие-то действия, чтобы усилить команду. Команда нуждается в усилении для выполнения поставленных задач. Но попадание в еврокубки — задача, которую ей ставят — считаю, сейчас невыполнима. Основная задача в этом году — не вылететь», — приводит слова Силкина Rusfootball.

«Динамо» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.