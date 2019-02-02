Аллегри: футбол — не игра на PlayStation, приход Роналду не гарантирует победу

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о результатах команды.



«Футбол — не игра на PlayStation. Нам необходимо стараться, чтобы побеждать, как это происходило в последние сезоны, но для этого нужны не только навыки, но и удача. Это не работает так, что Роналду пришёл и гарантировал нам победу.



Мы работаем для побед, но помимо нас есть ещё много команд. Вот почему завоевание трофеев — это что-то необычное. Хорошо играть в футбол — самая простая вещь на свете. Но побеждать, играя в хороший футбол уже не так просто», — цитирует Аллегри Football Italia.



Сегодня, 2 февраля, «Ювентусу» на своём поле примет «Парму» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча состоится в Турине и начнётся в 22:30 мск.

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