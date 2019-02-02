«Сельта» — «Севилья»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 2 февраля, на стадионе «Балаидос» в Виго состоится матч 22-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ассистентами главного судьи выступят Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервным рефери на матч назначен Хулио Фермин Лео Ольо.



После 21 тура «Сельта» находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и имея в активе 21 очко. В свою очередь, «Севилья» — на четвёртом месте. На счету севильянцев 36 очков.



Прямая видеотрансляция матча «Сельта» — «Севилья» на «Чемпионате»