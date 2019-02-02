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«Наполи» — «Сампдория». 02 февраля. Прямая трансляция
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«Ювентус» — «Парма»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:30

«Ювентус» — «Парма»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:30
Футбол / Италия

Сегодня, 2 февраля, на стадионе «Альянц» в Турине состоится матч 22-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Парма». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Пьеро Джакомелли. Ассистентами главного судьи выступят Джакомо Паганесси и Лоренцо Гори. Резервным рефери на матч назначен Фабио Пископо.

После 21 тура «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 48 очков и на 11 очков опережая ближайшего преследователя в лице «Наполи». «Парма» (28) — на 12-м месте. С полной таблицей Серии А можно ознакомиться здесь.

Прямая видеотрансляция матча «Ювентус» — «Парма» на «Чемпионате»

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