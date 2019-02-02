Рюдигер: футболистам «Челси» должно быть стыдно за матч с «Борнмутом»

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер поделился мыслями о поражении команды в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (0:4).



«Нам всем должно быть стыдно за то, что произошло в прошлом матче. Мы должны сесть и подумать об этом, потому что все команды побеждают, играют вничью и проигрывают, но важно, как именно они это делают. Мы зовём себя топ-командой, и такие вещи не должны с нами происходить», — приводит слова Рюдигера Sky Sports.



«Челси» после 24 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 47 очков и по дополнительным показателям уступая «Арсеналу». В 25-м туре синие на своём поле примут «Хаддерсфилд Таун». Матч состоится сегодня, 2 февраля, начало — в 18:00 мск.

Первый матч Игуаина в АПЛ – кошмар. «Челси» получил 0:4 от «Борнмута» У Игуаина ноль ударов по воротам и ноль пасов под удар.