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Рюдигер: футболистам «Челси» должно быть стыдно за матч с «Борнмутом»

Рюдигер: футболистам «Челси» должно быть стыдно за матч с «Борнмутом»
Футбол / Англия

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер поделился мыслями о поражении команды в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (0:4).

«Нам всем должно быть стыдно за то, что произошло в прошлом матче. Мы должны сесть и подумать об этом, потому что все команды побеждают, играют вничью и проигрывают, но важно, как именно они это делают. Мы зовём себя топ-командой, и такие вещи не должны с нами происходить», — приводит слова Рюдигера Sky Sports.

«Челси» после 24 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 47 очков и по дополнительным показателям уступая «Арсеналу». В 25-м туре синие на своём поле примут «Хаддерсфилд Таун». Матч состоится сегодня, 2 февраля, начало — в 18:00 мск.

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