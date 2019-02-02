Шакири: у «Ливерпуля» менталитет победителя

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири рассказал, что необходимо команде для завоевания титулов.



«Я играл в Германии и выиграл там трофеи, поэтому у меня есть опыт в этом вопросе. У команды должен быть менталитет победителя, а игроки должны быть сосредоточены в каждом матче. Чувствую, что у „Ливерпуля“ правильный менталитет. Мы будем делать всё, чтобы добиваться побед в каждой игре. С такими талантливыми футболистами мы можем многого добиться. Нам предстоит долгий путь на пути к цели, но сейчас мы находимся в выгодном положении», — приводит слова Шакири официальный сайт «Ливерпуля».



В 24 турах английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 61 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице. На 2-м месте в таблице — «Манчестер Сити», отстающий от команды Юргена Клоппа на 5 очков.

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